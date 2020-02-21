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Kütahya İŞKUR, hizmet noktalarını bilgilendirdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.02.2020 19:21 | Son Güncelleme

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) faaliyetlerine vatandaş açısından erişebilirliği artırmak amacıyla hizmet noktası yetkililerini bilgilendirdi.İŞKUR İl Müdürlüğünde 13 Belediye Başkanlığı ve 13 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında görevli hizmet noktası yetkilileri ile yapılan toplantıda; Kurum faaliyetleri içinde yer alan “İşbaşı Eğitim Programı, İşsizlik ödeneği, Kurum Dışı İşçi Alımı ve Toplum Yararına Çalışma Programı “ hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.Ayrıca, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla bu programlara nasıl başvurulması ve sistemin işleyişi hakkında genel bilgiler verdi.

Kütahya İŞKUR, hizmet noktalarını bilgilendirdi

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) faaliyetlerine vatandaş açısından erişebilirliği artırmak amacıyla hizmet noktası yetkililerini bilgilendirdi.
İŞKUR İl Müdürlüğünde 13 Belediye Başkanlığı ve 13 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında görevli hizmet noktası yetkilileri ile yapılan toplantıda; Kurum faaliyetleri içinde yer alan “İşbaşı Eğitim Programı, İşsizlik ödeneği, Kurum Dışı İşçi Alımı ve Toplum Yararına Çalışma Programı “ hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.
Ayrıca, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla bu programlara nasıl başvurulması ve sistemin işleyişi hakkında genel bilgiler verdi.

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Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Hülya Eczanesi
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