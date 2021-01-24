Kütahya Kızılay Kadın Kolları ilk toplantısını yaptı

Kütahya Kızılay Kadın Kolları yönetimi ilk toplantısını Kızılay Şubesinde gerçekleştirdi.

Kütahya Kızılay Şube Başkanı Talha Tekin ve Kütahya Kızılay Kadın Kolları Başkanı Semra Tozaraydın’ın da hazır bulunduğu toplantıya Kızılay Kadın Kolları Gönüllü ve İşbirlikleri Sorumlusu Çiğdem Kırçı, Gelir Getirici Faaliyetler Sorumlusu Derya Erden Çerkes, Eğitim Sorumlusu Hediye Tok, Sosyal işler Sorumlusu Selma Bintez, Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Esra Sürek, Medya ve Tanıtım Sorumlusu Ceren Uz katıldı.

Toplantıda. Kütahya Kızılay Şube Başkanı Talha Tekin, Yönetim Kuruluna Kızılay teşkilatları ve çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Ayrıca Kızılay Kadın Kollarında görevlendirmeler yapıldı ve gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

