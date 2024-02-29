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Kütahya Lisesinde Bilim Fuarı açıldı

İHA İHA
29.02.2024 15:45
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Kütahya Lisesinde Bilim Fuarının açılışı gerçekleştirildi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Ortaöğretim Hizmetleri Şube Müdürü İrfan Kanık, Eğitim Bir Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse, okul müdürleri, Kütahya Lisesi okul yönetimi, öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımıyla Bilim Fuarının açılışı yapıldı.

Kütahya Lisesinde Bilim Fuarı açıldı

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar, öğrenciler tarafından danışman öğretmenlerinin koordinesinde hazırlanan projelerin sergilendiği standları gezdiler. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, standları ayrı ayrı dolaşarak tüm projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilerin yaptıkları çalışmaların çok kıymetli olduğunu ifade eden Müdür Başyiğit, yaptıkları çalışmalar dolayısıyla öğrencileri ve danışman öğrencilerini tebrik etti. Program sonunda Kütahya Lisesi öğrencileri tarafından mini konser verildi.

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