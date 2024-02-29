Kütahya Lisesinde Bilim Fuarı açıldı

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar, öğrenciler tarafından danışman öğretmenlerinin koordinesinde hazırlanan projelerin sergilendiği standları gezdiler. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, standları ayrı ayrı dolaşarak tüm projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilerin yaptıkları çalışmaların çok kıymetli olduğunu ifade eden Müdür Başyiğit, yaptıkları çalışmalar dolayısıyla öğrencileri ve danışman öğrencilerini tebrik etti. Program sonunda Kütahya Lisesi öğrencileri tarafından mini konser verildi.

