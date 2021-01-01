YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya MEM ile AFAD arasında karşılıklı işbirliği protokolü

Kütahya MEM ile AFAD arasında karşılıklı işbirliği protokolü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.01.2021 12:51 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında veli, öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak "Temel Afet Bilinci Eğitimi" konusunda işbirliği protokolü imzalandı.İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ve Şube Müdürü Mustafa Topuz katıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında veli, öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak "Temel Afet Bilinci Eğitimi" konusunda işbirliği protokolü imzalandı.
İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ve Şube Müdürü Mustafa Topuz katıldı. Protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Müdür Hasan Başyiğit imzalarken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun imzaladı.
Protokol kapsamında veli, öğretmen ve öğrencilere arama, kurtarma eğitimi verilecek.
Müdür Hasan Başyiğit, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Başyiğit, yaşanacak afet ve acil durumlarda vatandaşların bilinçli hareket etmesinin önemini vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:09
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Merkez
Çilek Eczanesi
Merkez
Demıral Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.