YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 61 gözaltı

Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 61 gözaltı

18.10.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında yakalama kararı bulunan bir örgüt üyesi dolabın içindeki özel bölmede yakalandı - Ele geçirilen paraların kutu, ders kitapları, Kur'an-ı Kerim ve yardım kolilerinde bulunan çerezler ile gıda ürünlerinin içine gizlendiği belirlendi

Kütahya merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 32'si kadın 61 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kütahya, İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Manisa, Çanakkale, Isparta, Denizli, Nevşehir, Hakkari, Çorum ve Eskişehir'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 138 bin lira, 70 bin 585 dolar, 2 bin 520 avro, 2 çeyrek altın, 2 altın bilezik, 101 cep telefonu, 30 tablet, 123 SIM kart, 5 bilgisayar ve 95 harici bellek ele geçirildi.

Ele geçirilen paraların kutu, ders kitapları, Kur'an-ı Kerim ve yardım kolilerinde bulunan çerezler ile gıda ürünlerinin içine gizlendiği belirlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan bir örgüt üyesi de dolaptaki özel bölmede yakalandı.

Operasyonda, aralarında örgütün yeni Kütahya il imamı olduğu iddia edilen M.K'nin de bulunduğu 32'si kadın 61 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, otomatik para çekme makineleri aracılığıyla örgüte himmet yatırdığı da polis ekiplerince tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da bir öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim ettiKütahya'da bir öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti
Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandıOyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
Kastamonuspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gittiKastamonuspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti
Anahtar Kelimeler:
fetö Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:06
Öğle
12:50
İkindi
15:54
Akşam
18:25
Yatsı
19:42
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.