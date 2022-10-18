Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 61 gözaltı

Kütahya merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 32'si kadın 61 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kütahya, İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Manisa, Çanakkale, Isparta, Denizli, Nevşehir, Hakkari, Çorum ve Eskişehir'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 138 bin lira, 70 bin 585 dolar, 2 bin 520 avro, 2 çeyrek altın, 2 altın bilezik, 101 cep telefonu, 30 tablet, 123 SIM kart, 5 bilgisayar ve 95 harici bellek ele geçirildi.

Ele geçirilen paraların kutu, ders kitapları, Kur'an-ı Kerim ve yardım kolilerinde bulunan çerezler ile gıda ürünlerinin içine gizlendiği belirlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan bir örgüt üyesi de dolaptaki özel bölmede yakalandı.

Operasyonda, aralarında örgütün yeni Kütahya il imamı olduğu iddia edilen M.K'nin de bulunduğu 32'si kadın 61 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, otomatik para çekme makineleri aracılığıyla örgüte himmet yatırdığı da polis ekiplerince tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

