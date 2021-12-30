Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik 1,5 yıl çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucunda yaklaşık 47 milyon lira para hareketinin yaşandığı internetteki yasa dışı bahis sitelerini yönettiği belirlenen zanlıların Kütahya, Eskişehir ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Bu adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haklarında yakalama kararı bulunan diğer 3 zanlının ise farklı suçlardan cezaevinde tutuklu olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ve yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları öğrenildi.

