Kütahya nüfusu 576 bin 688 oldu

Kütahya’nın nüfusu 2020 yılında 2 bin 569 kişi azalarak 576 bin 688’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılında 579 bin 257 olan Kütahya nüfusu, 2020 yılında 2 bin 569 kişi azalarak 576 bin 688’e geriledi. Kütahya nüfusunun 292 bin 113’ü kadınlardan, 284 bin 575’i erkeklerden oluşuyor. Nüfusun 414 bin 810’u şehir merkezlerinde, 161 bin 878’i ise belde ve köylerde yaşıyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Kütahya’da yaşayan yabancı nüfus sayısı ise 9 bin 250 oldu.

