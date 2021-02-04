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Kütahya nüfusu 576 bin 688 oldu

04.02.2021 22:15 | Son Güncelleme:
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Kütahya nüfusu 576 bin 688 oldu

Kütahya’nın nüfusu 2020 yılında 2 bin 569 kişi azalarak 576 bin 688’e geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılında 579 bin 257 olan Kütahya nüfusu, 2020 yılında 2 bin 569 kişi azalarak 576 bin 688’e geriledi.

Kütahya’nın nüfusu 2020 yılında 2 bin 569 kişi azalarak 576 bin 688’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılında 579 bin 257 olan Kütahya nüfusu, 2020 yılında 2 bin 569 kişi azalarak 576 bin 688’e geriledi. Kütahya nüfusunun 292 bin 113’ü kadınlardan, 284 bin 575’i erkeklerden oluşuyor. Nüfusun 414 bin 810’u şehir merkezlerinde, 161 bin 878’i ise belde ve köylerde yaşıyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Kütahya’da yaşayan yabancı nüfus sayısı ise 9 bin 250 oldu.

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İmsak
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Sabah
07:58
Öğle
13:19
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
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Simav
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