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Kütahya nüfusunun yüzde 21’i çocuklardan oluşuyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yılsonu itibarıyla, Kütahya nüfusu 529 bin 257 kişi iken bunun 122 bin 953’ünü çocuklar oluşturuyor.TUİK verilerine göre, Kütahya’da yaşayan çocukların 31 bin 769’u 0-4 yaş, 34 bin 362’si 5-9 yaş, 35 bin 370’i 10-14 yaş, 21 bin 422’si de 15- 17 yaş gurubunda.

Kütahya nüfusunun yüzde 21’i çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yılsonu itibarıyla, Kütahya nüfusu 529 bin 257 kişi iken bunun 122 bin 953’ünü çocuklar oluşturuyor.
TUİK verilerine göre, Kütahya’da yaşayan çocukların 31 bin 769’u 0-4 yaş, 34 bin 362’si 5-9 yaş, 35 bin 370’i 10-14 yaş, 21 bin 422’si de 15- 17 yaş gurubunda. Türkiye genelinde çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 27,5 iken Kütahya’da bu oran yüzde 21.2. Kütahya genelinde geçen yıl 16-17 yaş gurubunda 64 kız çocuğu evlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre; 2019 yılında Kütahya genelinde mevcut koruyucu aile sayısı 45, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 58 oldu.

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