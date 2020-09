Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarından sağlıkçılara destek

Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları, Kütahya’da hizmet veren sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde destek ve moral vermek amacıyla yazdıkları moral mektubu ile birlikte tüm hastanelere maden suyu dağıtımı gerçekleştirdi.

Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın organizatörlüğünde sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını hissedebilmeleri adına maden suyu toplayarak, tüm hastanelere dağıtımlarını gerçekleştirdi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Veli Yılmaz, mineralin vücut direncini artırıcı etkisi olduğu için Kütahya OSB yatırımcıları tüm sağlık çalışanlarına 60 binin üzerinde maden suyu dağıtarak çalışmalarına katkıda bulunduklarını belirtti.

Yılmaz, “ Ayrıca tüm sağlık çalışanlarımıza moral olması açısından teşekkür mektubu yazarak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Orhan Özatik’e teslim ettik” dedi.

Sağlık çalışanlarına hitaben yazılan teşekkür mektubunda,” Değerli Sağlık Çalışanlarımız. Yaklaşık 6 aydır tüm dünya olarak bir sağlık savaşı içerisindeyiz. Verdiğimiz bu savaşta sizler sessiz savaşçılar olarak her gün ön saflarda yer aldınız. Hayattan kaçmak için değil; hayatı, hayatları kaçırmamak için çıktınız bu yola. Uyumadınız, yorulmadınız, acıkmadınız, susamdınız, ailenizi göremediniz, çocuğunuzun başını okşayamadınız, canımız için canınızı ortaya koydunuz. Bizler maske ile belki yeni tanıştık ama; sizler hep maskeli, eldivenli, boneli ve önlüklüydünüz. Sizler hep işinize yani bizlerin sağlığına baktınız ve bu zor günlerde de azimle devam ediyorsunuz. Fırtınanın şiddeti her ne olursa olsun sevdiğiniz denizden asla vazgeçmediniz. Sizler bizim için böylesine fedakarlıklar sergilerken, bizlerin de siz sağlık çalışanlarına elimizden geldiğince küçük bir katkımız olsun istedik. Duyduk ki maden suyu, içerisindeki mineralleri sayesinde vücudun dirençli kalmasını sağlıyormuş. Bizlerin sağlığı için dirence en çok ihtiyacınızın olduğu şu günlerde bir değil binlerce maden suyu sağlık çalışanlarımıza feda olsun dedik. Umarız elimizden geldiğince küçük de olsa bir yaraya merhem olabilmişizdir. Bu vesile ile doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza, temizlikçilerimize kısacası bizler için mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sizler sağlıklı kaldıkça, bizler de sağlıklı kalacağız” ifadeleri yer aldı.

Yapılan kampanya için Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarına teşekkür eden Başhekim Doçent Doktor Orhan Özatik; “ Kütahya Organize Sanayi Bölgemizin çok değerli yatırımcılarının bu süreçte tüm sağlık çalışanlarımızın yanında olduğunu hissetmek, çalışanlarımız adına büyük bir moral kaynağı oldu. Şahsım ve sağlık çalışanlarımız adına, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarına ve Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuruluna şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi Veli Yılmaz; “Sizler bizim için gecenizi gündüzünüze katarak ve her türlü riskleri göze alarak mücadele veriyorsunuz. Sizler için ne yapsak az. Umarım bu farkındalık sağlık çalışanlarımıza destek olur ve bir nebze olsun yüzlerinde bir tebessüm uyandırır. Tüm sağlık çalışanlarımıza sabırlar ve iyi çalışmalar diliyorum. Bizler için umut ışığısınız” dedi.