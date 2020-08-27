Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü daimi işçi alımı kur’aları çekildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlükleri bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak daimi işçi kur’a çekimi Kütahya Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

2 dozer operatörü, 3 greyder operatörü, 8 ekskavatör (kazıyıcı yükleyici) operatörü, 6 iş makinesi operatörü ve 1 traktör operatörü olmak üzere toplam 20 daimi işçi alımı için Kütahya 2.Noteri huzurunda kur’a çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimine Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Personel Şube Müdürü Mehmet Ali Demirtaş, BTİ Şube Müdürü Fethi Şentürk ile müracaatta bulunan işçi adayları katıldı.

Kura çekilişinin açılışında konuşma yapan Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek daimi işçi alımına müracaat eden tüm işçi adaylarına başarılar diledi.

Keskin, “Müracaat sayısı, talep sayısının 4 katını geçen meslekler için, 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek adayları kura sonucunda belirleyeceğiz. Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar 27 Ağustos 2020 tarihinden başlayarak en geç 3 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar Orman Bölge Müdürlüğümüz Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvurarak belgelerini teslim edeceklerdir. Kura çekimi sonuçlarının sizler için hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim” dedi.

