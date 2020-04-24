Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü gelir getirici meyve dikimine başladı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün kırsal kesimdeki vatandaşların yaşam kalitesinin artırılıp, refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmalarına başladığı bildirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü Gümüşdağı Şefliği sınırlarında yer alan Dereköy’de yapılan ağaçlandırma çalışması ile orman çalışanları, Korona virüse (Covid-19) karşı tedbir alarak hem orman köylüsüne ek gelir sağlamak, hem de ülkenin kuru yemiş ihtiyacının giderilmesine katkı sunmak amacıyla ceviz, badem ve kestane fidanı dikimine başladı. Yapılan dikimde ilk etapta sahaya 1.000 adet ceviz fidanı toprakla buluşturuldu.

Ormanda görevli ekiplerin üretime yönelik mesailerini sürdürdüğünü belirten Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Üretim çalışmalarımız açık alanda yürütüldüğünden dolayı kent merkezlerine göre riskimiz çok daha düşük, ancak biz buna rağmen çalışanlarımız için gerekli tüm tedbirlerini alarak sosyal mesafeye de dikkat ederek üretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz ise yarınları için sadece ‘Evde Kalmaları’. Tüm sağlık çalışanlarımızı destekliyor, bu süreçte bizlerde elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Müdür Keskin "Kütahya’da son üç yılda 2 bin 400 dekar alanda ceviz, badem, kestane gibi katma değeri yüksek ürünlerle köylümüze destek sağlamak amacıyla gelir getirici ağaçlandırmalar yapıldı. Bu yıl ise hedefimiz olan 1000 dekar alanda ceviz, badem ve kestane türü ağaçlandırma yapmak. Çalışmalarımız doğrultusunda amacımız hem köylümüzün gelir elde etmesi, hem atıl bulunan bozuk orman alanlarının verimli hale getirilmesi, hem de vatandaşlarımızın ormanlarımızı sahiplenmesi" diye konuştu.

Dereköy’de yapılan fidan dikiminde Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, İşletme Müdür Yardımcısı Murat Kavalcı, Orman İşletme Şefleri ve personel tarafından Korona virüsün (Covıd-19) neden olduğu küresel salgınla mücadele kapsamında toplumda farkındalığın artırılması amacıyla “Evde Kal Türkiye” çağrısı yapıldı.

