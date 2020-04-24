YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü gelir getirici meyve dikimine başladı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü gelir getirici meyve dikimine başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.04.2020 13:00 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün kırsal kesimdeki vatandaşların yaşam kalitesinin artırılıp, refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmalarına başladığı bildirildi.Orman İşletme Müdürlüğü Gümüşdağı Şefliği sınırlarında yer alan Dereköy’de yapılan ağaçlandırma çalışması ile orman çalışanları, Korona virüse (Covid-19) karşı tedbir alarak hem orman köylüsüne ek gelir sağlamak, hem de ülkenin kuru yemiş ihtiyacının giderilmesine katkı sunmak amacıyla ceviz, badem ve kestane fidanı dikimine başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün kırsal kesimdeki vatandaşların yaşam kalitesinin artırılıp, refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmalarına başladığı bildirildi.
Orman İşletme Müdürlüğü Gümüşdağı Şefliği sınırlarında yer alan Dereköy’de yapılan ağaçlandırma çalışması ile orman çalışanları, Korona virüse (Covid-19) karşı tedbir alarak hem orman köylüsüne ek gelir sağlamak, hem de ülkenin kuru yemiş ihtiyacının giderilmesine katkı sunmak amacıyla ceviz, badem ve kestane fidanı dikimine başladı. Yapılan dikimde ilk etapta sahaya 1.000 adet ceviz fidanı toprakla buluşturuldu.
Ormanda görevli ekiplerin üretime yönelik mesailerini sürdürdüğünü belirten Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Üretim çalışmalarımız açık alanda yürütüldüğünden dolayı kent merkezlerine göre riskimiz çok daha düşük, ancak biz buna rağmen çalışanlarımız için gerekli tüm tedbirlerini alarak sosyal mesafeye de dikkat ederek üretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz ise yarınları için sadece ‘Evde Kalmaları’. Tüm sağlık çalışanlarımızı destekliyor, bu süreçte bizlerde elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Müdür Keskin "Kütahya’da son üç yılda 2 bin 400 dekar alanda ceviz, badem, kestane gibi katma değeri yüksek ürünlerle köylümüze destek sağlamak amacıyla gelir getirici ağaçlandırmalar yapıldı. Bu yıl ise hedefimiz olan 1000 dekar alanda ceviz, badem ve kestane türü ağaçlandırma yapmak. Çalışmalarımız doğrultusunda amacımız hem köylümüzün gelir elde etmesi, hem atıl bulunan bozuk orman alanlarının verimli hale getirilmesi, hem de vatandaşlarımızın ormanlarımızı sahiplenmesi" diye konuştu.
Dereköy’de yapılan fidan dikiminde Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, İşletme Müdür Yardımcısı Murat Kavalcı, Orman İşletme Şefleri ve personel tarafından Korona virüsün (Covıd-19) neden olduğu küresel salgınla mücadele kapsamında toplumda farkındalığın artırılması amacıyla “Evde Kal Türkiye” çağrısı yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Kütahya Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:31
Sabah
06:03
Öğle
13:03
İkindi
16:49
Akşam
19:53
Yatsı
21:19

Kütahya Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.