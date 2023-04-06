YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya Porselen’e EYT darbesi

Kütahya Porselen’e EYT darbesi

06.04.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Porselen, bin 304 çalışanının 359’unun Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve 15 yıllık hak kullanımı ile kendi istekleri sonucu işten ayrılması sebebiyle eski teknolojili üretim bantlarının bir kısmında üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.

Kütahya Porselen’e EYT darbesi

Firmadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada durdurulan faaliyetlerin üretime etkisinin yüzde 20 olduğu ifade edildi. Söz konusu 359 çalışana ödenen/ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamının 48 milyon TL olduğu belirtildi.

Kütahya Porselen’in KAP açıklamasında, "Kamuya açıklanan 31 Aralık 2022 finansal raporlarımızda yer alan toplam bin 304 çalışanımızdan 359 çalışanımızın EYT ve 15 yıllık hak kullanımı, kendi istekleri ile işten ayrılmış olması sonucu çalışanlarımızın eksilmesinden kaynaklanan zorunlu durum nedeniyle, yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji komple yatırım tesisimiz devreye alınıncaya kadar, kısmen 2. el, kısmen eski teknoloji üretim hatlarımızın duruşa geçirilmesine, karar verilmiştir" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya’da yakalanan 43 şahıstan 8’i tutuklandıKütahya’da yakalanan 43 şahıstan 8’i tutuklandı
İzmir Büyükşehir’in İZELMAN işçileri iş bıraktıİzmir Büyükşehir’in İZELMAN işçileri iş bıraktı
Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheliden 31'i adliyedeSamsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheliden 31'i adliyede
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Nisan Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:31
Öğle
13:08
İkindi
16:44
Akşam
19:35
Yatsı
20:55

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Perşembe

Çavdarhisar eczanesi
Cavdarhisar
Sağlik eczanesi
Simav
Karatürk eczanesi
Tavsanli
Şahin eczanesi
Hisarcik
Çelebi eczanesi
Merkez
Ayşem eczanesi
Gediz
Türker eczanesi
Saphane
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.