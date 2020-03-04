Kütahya SMMM ile Germiyan MTAL arasında “Eğitim İşbirliği Protokolü”

Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mali Müşavirler Odası arasında “Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonunda yapılan imza töreninde Eğitim İşbirliği Protokolünü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ile Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu birlikte imzaladı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Kesgin, “İmzalanan bu protokol ile ülkemizde meslek liselerine olan ilginin artırılması, Muhasebe ve Finansman Alanında okuyan öğrencilerin staj yeri bulma konusundaki sıkıntılarının en aza indirgenmesi, stajlarının etkin ve verimli geçmesi ile ilgi ve tecrübe kazanmalarının sağlanması, öğretmen ve öğrenciye yönelik mesleki rehberlik-koçluk yapılması, mezuniyetleri sonucunda alanlarında iş bulma olanaklarının artırılmasını amaçlamaktayız. Bu amaçlar doğrultusunda, İşletmelerde görev yapan bağımlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile bağımsız olarak büro faaliyetinde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler yanında staj yapmalarını, İşletmelerde meslek eğitimi almalarını ve iş bulmalarını sağlamaya yönelik işbirliğini içeren bir protokolü yapmaya karar verdik” dedi.