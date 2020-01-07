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  4. Kütahya SMMO’dan köy okuluna eğitim malzemesi desteği

Kütahya SMMO’dan köy okuluna eğitim malzemesi desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Hisarcık ilçesi Güldüren Köyü İlkokuluna öğretmen ve öğrenci dolabı, kitaplık, stor perde, kitap ve kırtasiye yardımında bulundu.İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Eskiakgün ile birlikte Güldüren İlkokuluna giden SMMO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hamzaoğlu, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Abaşlıoğlu, Metin Sertel.

Kütahya SMMO’dan köy okuluna eğitim malzemesi desteği

Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Hisarcık ilçesi Güldüren Köyü İlkokuluna öğretmen ve öğrenci dolabı, kitaplık, stor perde, kitap ve kırtasiye yardımında bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Eskiakgün ile birlikte Güldüren İlkokuluna giden SMMO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hamzaoğlu, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Abaşlıoğlu, Metin Sertel. Ahmet Bülbül okula öğretmen ve öğrenci dolabı, kitaplık, stor perde, 500 den fazla kitap ile öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.
Okul aile birliği, okullarına verdikleri destekten dolayı Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler.

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