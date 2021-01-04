Kütahya Tarım Kredi Yem’den rekor üretim

Tarım Kredi Yem Kütahya Şubesi, 2020 yılında 243 bin ton karma hayvan yemi üreterek, yeni bir rekora imza attı.

Tarım Kredi Yem Genel A.Ş. Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, özverili çalışmaları sebebiyle Kütahya Şube Müdürü Hüseyin Durmuş ve ekibini tebrik ettiğini ifade etti.

Kinay, yapımı tamamlanan yıllık 48 bin ton kapasiteli arpa/mısır tahıl yemi (flake) tesisi ve aynı yerleşke içinde kurulan mısır kurutma tesisi ile üretim hacminin yüzde 20 oranında arttığını dile getirdi.

Kinay, "Kütahya 1.OSB’de faaliyet gösteren Kütahya Şubemizde bulunan toplamda 6 bin 400 ton olan çelik silo kapasitemize 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ilave olarak 8 bin ton yeni çelik silo ekleyerek Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarından hasat döneminde alabildiğimiz ortak ürün alımı hacmimizi aynı oranda artırmış bulunuyoruz. Ayrıca yapımı tamamlanan yıllık 48 bin ton kapasiteli arpa/mısır tahıl yemi (flake) tesisi ve aynı yerleşke içinde kurulan mısır kurutma tesisi ile üretim hacmimiz yüzde 20 oranında artmış bulunmaktadır. 2019 yılında toplam 207 bin 500 ton karma hayvan yemi üretilen Kütahya Şubemiz 2020 yılında gerçekleştirdiği 243 bin tonluk üretimle çiftçi ortaklarımıza hizmet edebilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Yem’in 2019 yılında temelini attığı İzmir Tire ve Şanlıurfa fabrikalarında üretim başladı. Tarım Kredi Yem, faaliyete başlayan iki yeni fabrikasıyla toplam üretim kapasitesini 1.2 milyon tondan 1.7 milyon tona çıkarmıştır" diye konuştu.

Bu arada, Tarım Kredi Yem Kütahya Şube Müdürü Hüseyin Durmuş, rekor üretimi fabrika çalışanlarıyla pasta keserek kutladı.

