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Kütahya Ticaret Borsası

06.07.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,70 lira, en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)Buğday (Anadolu)6,707,20Buğday yemlik)5,306,50Arpa (yemlik)4,906,25

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya arpa

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