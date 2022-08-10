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Kütahya Ticaret Borsası

10.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 5,40 lira, en yüksek 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)Buğday (gerek)6,007,00Buğday (yemlik)6,007,60Arpa (yemlik)5,406,50

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya arpa

Kütahya Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:25
Sabah
06:01
Öğle
13:11
İkindi
17:00
Akşam
20:10
Yatsı
21:40
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