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Kütahya Ticaret Borsası

24.08.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6,50 lira, en yüksek 7,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)Buğday (kırmızı)6,507,45Buğday (yemlik)5,507,16Arpa (yemlik)5,206,50Et (karkas)90290

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buğday Kütahya borsa arpa

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