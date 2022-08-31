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Kütahya Ticaret Borsası

31.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 7,00 lira, en yüksek 8,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)Buğday (Anadolu)7,008,40Buğday (yemlik)5,006,50Arpa (yemlik)5,006,50Et (karkas)85295

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Anahtar Kelimeler:
buğday Kütahya borsa arpa

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