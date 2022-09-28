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Kütahya Ticaret Borsası

28.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 7,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)Buğday (kırmızı)6,007,70Buğday (yemlik)5,206,89Arpa (yemlik)4,906,00Et (karkas)110284

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buğday Kütahya borsa arpa

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