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Kütahya Ticaret Borsası

05.10.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında nohudun kilogramı en düşük 20, en yüksek 23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)Buğday (kırmızı)7,157,15Buğday (yemlik)5,006,90Arpa (yemlik)5,006,00Nohut20,0023,00

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buğday Kütahya borsa arpa

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