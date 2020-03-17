Kütahya Valiliği: “Korona virüs ile ilgili tüm tedbirler alındı”

Kütahya Valiliği, Korona virüs ile ilgili ciddi tedbirlerin alındığını ve uygulamaya konulduğunu bildirildi.

Kütahya Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada;” Tüm dünyayı tehdit eden yeni tip Korona virüs (COVID-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve yayılımını engellemek adına ülkemizde olduğu gibi ilimizde de ciddi tedbirler alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Yurt dışından gelen vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler çerçevesinde “14 Gün Kuralı” uygulanmaktadır. Umreden dönen vatandaşlarımız için alınması gereken tedbirler kapsamında Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde hizmet veren Zafer Havalimanı’nda fiziksel mekanlarda gerekli düzenlemeler yapılmış, ön muayene odaları ve sevk zinciri ile ilgili tüm işlemler gerçekleştirilmiştir. 15 Mart saat 05.00 itibarıyla alınan karar gereği tüm uçuşlar Ankara-İstanbul-Konya Havalimanlarına yönlendirilmiştir. İlimize de 15 Mart’ta 15.30 saatinde gelmesi planlanan umre uçak seferi Konya Havalimanına alınmıştır. 15 Mart’tan sonra ilimize yurt dışından uçak seferi yapılmamıştır. 15 Mart’tan önce umreden gelen vatandaşlarımıza yönelik Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda, Sağlık Müdürlüğümüzde görevli 4 doktor ve 8 sağlık çalışanı tarafından; uçaktan indikten sonra havaalanı girişinde öncelikle maske dağıtımı yapılmış, doktor ve sağlık personelinden oluşan ekip tarafından ateş ölçümü, klinik bulgular yönünden tüm umrecilerimiz değerlendirilmiş, sonrasında bundan sonraki süreçte yapmaları gereken işler ve evde izlem protokolleri ile ilgili bilgilendirme yapılmış, evde bilgilendirme onay formu ve broşürleri verilmiştir” denildi.