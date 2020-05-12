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Kütahya Valiliği: “Lütfen tedbiri elden bırakmayalım”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.05.2020 22:01 | Son Güncelleme

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada; Korona virüsle (Covid-19) mücadelenin devam ettiğini, bu nedenle tedbirin elden bırakılmaması istendi.Valilik açıklamasında salgınla mücadele kapsamında yürütülen topyekun mücadelede rehavete kapılmadan, tedbirleri elden bırakmadan, alınan kararlara uymanın fevkalade önem taşıdığı hatırlatılarak,” İlimiz genelinde Mayıs ayı ile birlikte pozitif vakalarda artış gözlendiği bilgisini daha önce paylaşmıştık.

Kütahya Valiliği: “Lütfen tedbiri elden bırakmayalım”

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada; Korona virüsle (Covid-19) mücadelenin devam ettiğini, bu nedenle tedbirin elden bırakılmaması istendi.
Valilik açıklamasında salgınla mücadele kapsamında yürütülen topyekun mücadelede rehavete kapılmadan, tedbirleri elden bırakmadan, alınan kararlara uymanın fevkalade önem taşıdığı hatırlatılarak,” İlimiz genelinde Mayıs ayı ile birlikte pozitif vakalarda artış gözlendiği bilgisini daha önce paylaşmıştık. Maalesef bu eğilim devam etmektedir. Bu çerçevede İl Pandemi Kurulu ile İl Hıfzzısıhha Kurulunca daha önce alınmış kararlara ve bugün itibarıyla aldığımız ilave tedbirlere uyma konusunda vatandaşlarımızın göstereceği gayret genel durumu olumlu yönde değiştirecektir. Vatandaşlarımızdan beklentimiz Hükümetimizin, Bakanlıklarımızın, Valiliğimizin almış olduğu kararlara destek olmalarıdır” denildi.

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