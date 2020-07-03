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Kütahya Valisi Ali Çelik, Dünya Mirası Aizanoi’de incelemelerde bulundu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.07.2020 09:48 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Dünya’nın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’nde incelemelerde bulunan Vali Çelik’e Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer eşlik etti.Dünya’nın ilk borsası olarak bilinen Macellum, Sütunlu Cadde, Penkalas Çayı, Zeus Tapınağı, Aizanoi Kazı Evi’nde incelemelerde bulunan Vali Çelik, Roma dönemine ait 20 bin kişilik tiyatro ile 13 bin 500 kişilik stadyumda yürütülen kazı çalışmalarını yerinde gördü.Penkalas Projesi hakkında Kazı Heyeti Başkanı Prof.

Kütahya Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Dünya’nın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’nde incelemelerde bulunan Vali Çelik’e Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer eşlik etti.
Dünya’nın ilk borsası olarak bilinen Macellum, Sütunlu Cadde, Penkalas Çayı, Zeus Tapınağı, Aizanoi Kazı Evi’nde incelemelerde bulunan Vali Çelik, Roma dönemine ait 20 bin kişilik tiyatro ile 13 bin 500 kişilik stadyumda yürütülen kazı çalışmalarını yerinde gördü.
Penkalas Projesi hakkında Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer’den bilgiler alan Vali Çelik, projenin 1 yıl içinde hayata geçirilebilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.
Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti’nde bir ivme yakalandığını belirten Vali Çelik, “Bu ivmeyi kaybetmemeli, Aizanoi’yi ayağa kaldırmalıyız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahyalı İş Adamı Rıza Güral’ın sponsorluğunda başlatılan kazı çalışmaları hızlandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerime düşeni yapacağım’’ dedi.

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