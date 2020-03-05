YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya YHT için etüt projesi başladı

Kütahya YHT için etüt projesi başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.03.2020 12:23 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kütahya halkının merakla beklediği Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili açıklamalarda bulundu.Turhan, "Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık.

Kütahya YHT için etüt projesi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kütahya halkının merakla beklediği Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Turhan, "Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir’i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya’ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık" dedi.
Eskişehir’in Antalya’ya hızlı demiryolu hattı ile bağlanacağını belirten Bakan Turhan, "Eskişehir bugün tüm komşu illere bölünmüş yollarla bağlı. Şehrin 92 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplı yolu vardı. 328 kilometreye yükselterek Eskişehirlileri yollarda güvenle konforla tanıştırdık. Bu yılın başına kadar Ankara-Eskişehir YHT hattını 18 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir’i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya’ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık. Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından bütçe imkanları dahilinde yapım olarak yatırım programına almayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kütahya YHT için etüt projesi başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Kütahya Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
13:17
İkindi
16:29
Akşam
19:03
Yatsı
20:20

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Aybike Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.