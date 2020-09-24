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Kütahya’da 1 ayda yakalanan 57 zanlıdan 5’i tutuklandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.09.2020 23:15 | Son Güncelleme

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliğinin Ağustos 2020 dönemi faaliyet raporunu açıkladı.Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ağustos ayında 350 paket içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirilirken, yakalanan 1 kişi serbest bırakıldı.Mali Büro Amirliğince, 117 adet sahte para, 6 Adet sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.

Kütahya’da 1 ayda yakalanan 57 zanlıdan 5’i tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliğinin Ağustos 2020 dönemi faaliyet raporunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ağustos ayında 350 paket içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirilirken, yakalanan 1 kişi serbest bırakıldı.
Mali Büro Amirliğince, 117 adet sahte para, 6 Adet sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi. Sorgularının ardından 11 zanlı serbest bırakıldı.
Kütahya il merkezi ve ilçelerde 2020 yılı Ağustos ayında meydana gelen 29 uyuşturucu olayında 177,42 gram esrar, 291,22 gram bonzai, 79.92 gram metamfetamin, 3,59 gram afyon sakızı, 82 kök kenevir bitkisi, 50 adet captagon, 108 adet ecstasy, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan 45 zanlıdan 5’i tutuklanırken, 38 kişi serbest bırakıldı. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise firarda.

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