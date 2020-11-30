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Kütahya’da 1 köy ve 5 mahalledeki bazı adreslere karantina kararı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.11.2020 22:17 | Son Güncelleme

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı Sobran köyü ile, Ali Paşa, Fatih, 75.

Kütahya’da 1 köy ve 5 mahalledeki bazı adreslere karantina kararı

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı Sobran köyü ile, Ali Paşa, Fatih, 75. Yıl, Yıldırım Beyazıt ve Dumlupınar mahallelerindeki bazı adreslerde karantina kararı aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 30 Kasım 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren 14 gün süre ile Kütahya merkeze bağlı Sobran köyü, Alipaşa Mahallesi Stadyum Sokak İpek Apartmanı Sitesi B-Blok No:3. 75.Yıl Mahallesi Bekir Sıtkı Paşa Caddesi Yıldızkent Sitesi A-Blok No:10. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özbilen Sokak Öznur Apartmanı Sitesi No: 28. Dumlupınar Mahallesi, Taberi Sokak Gönülkent Sitesi A3/Blok No: 14 ve Fatih Mahallesi Levent Sokak 48 Evler Apartmanı Sitesi B-C-D Blok No: 3-5-7, yerleşkelerinde karantina uygulaması başlatılmıştır. Karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmıştır. Karantina kapsamında izole olan vatandaşlarımız tarafından Vefa Sosyal Destek Ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanacaktır" denildi.

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