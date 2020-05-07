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Kütahya’da 1 milyon 527 bin 796 kümes hayvanı bulunuyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:53 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK), yayınladığı Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre, Kütahya’da 2018 yılında 1 Milyon 540 bin 952 olan kümes hayvanları sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 1 Milyon 527 bin 796 olarak gerçekleşti.Kütahya’da üretilen kümes hayvanları sayısının Türkiye üretiminin yüzde 0,4’ünü karşıladığını belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya’nın bu oranla Türkiye’de 33., Ege Bölgesi’nde en fazla kümes hayvanına sahip 7.

Kütahya’da 1 milyon 527 bin 796 kümes hayvanı bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK), yayınladığı Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre, Kütahya’da 2018 yılında 1 Milyon 540 bin 952 olan kümes hayvanları sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 1 Milyon 527 bin 796 olarak gerçekleşti.
Kütahya’da üretilen kümes hayvanları sayısının Türkiye üretiminin yüzde 0,4’ünü karşıladığını belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya’nın bu oranla Türkiye’de 33., Ege Bölgesi’nde en fazla kümes hayvanına sahip 7. il konumunda olduğunu ifade etti.
Kütahya ili ilçeleri arasında ise en fazla kümes hayvanı Tavşanlı, en az kümes hayvanı ise Hisarcık ilçesinde bulunuyor.

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