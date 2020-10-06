Kütahya’da 10 günde 394 kişi yararlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtılan “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulamasından Kütahya’da 10 günde 394 kişinin yararlandığı bildirildi.

Uygulamayla ehliyet taşımaya gerek kalmadığı belirtilen Valilik açıklamasında,” Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşlarımızın yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar, kimlik kartlarıyla Nüfus Müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor” denildi.

