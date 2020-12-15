Kütahya’da 11 ayda 7 bin 649 konut satıldı. TÜİK verilerine göre bu satışların bin 551’i ilk satış, 3 bin 349’ü ikinci el satış, 2 bin 749’u ise ipotekli satışlar şeklinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Kasım ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Kütahya il genelinde geçen ay 612 konut satıldı. Bu satışların 215’i ilk satış, 282’si ikinci el satış, 115’i ise ipotekli satış şeklinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Kütahya’da 2020 yılının 11 aylık döneminde toplam 7 bin 649 konut satışı yapıldı. Toplam konut satışlarının 1.551’i ilk satış, 3349’ü ikinci el satış, 2,749’u ise ipotekli satışlar şeklinde gerçekleşti.

