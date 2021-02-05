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Kütahya’da 14 kişi pandemide kumar oynarken yakalandı

05.02.2021 20:10 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da bir apartman dairesinde kumar oynayan, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 14 kişi yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğince il genelinde kumar oynatan yerler üzerinde yapılan çalışmalarda Alipaşa Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı tespit edildi.

Kütahya’da bir apartman dairesinde kumar oynayan, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 14 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğince il genelinde kumar oynatan yerler üzerinde yapılan çalışmalarda Alipaşa Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı tespit edildi. Güvenlik kameralarıyla polis baskınlarına karşı gözetlenen adrese ekiplerin geldiğini görerek adres çatısına ve bina içi boş haldeki farklı dairelere saklanan toplam 14 kişi yakalandı. Adreste yoğun sigara dumanı olduğu, oyun masalarında iskambil kağıtları, okey ıstakaları ve taşları bulunduğu görüldü. Yapılan aramada işletmeci olduğunu beyan eden şahsa Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapılırken, adres ile ilgili herhangi bir ruhsat kaydı ibraz edilemediğinden Kütahya Belediyesi Zabıta görevlilerince bina mühürlendi. Adreste bulunan şahıslara ise Covid-19 kurallarına aykırı bulunmaktan idari işlem uygulandı.

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