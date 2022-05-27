Kütahya'da "15. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali" düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali" gerçekleştirildi.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün organize ettiği uluslararası katılımlı festivalde, alanında uzman sanatçılar, animasyon ve oyun stüdyoları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, festival programında yaptığı konuşmada, DPÜ'nün özellikle sanata ve sanatkara çok önem veren bir üniversite olduğunu söyledi.

Üniversitenin birçok başarılı projeyi gerçekleştirdiğini belirten Uysal, "Bunu sözle değil, yaptığımız işlerle gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Sadece ulusal bazda değil uluslararası bazda da çok önemli projelere imza atıyoruz." dedi.

Bu arada, bölüm öğrencileri, festivalde çizgi film karakterini canlandıran kostümleri giyerek renkli görüntüler oluşturdu.

