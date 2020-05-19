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Kütahya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.05.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı coşkuyla kutlandı.Belediye Hizmet Binası önünde başlayan programda Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine ve Kütahya Belediyesine bağlı sporculara hediye takdim etti.

Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı coşkuyla kutlandı.
Belediye Hizmet Binası önünde başlayan programda Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine ve Kütahya Belediyesine bağlı sporculara hediye takdim etti. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilen programa vatandaşın ilgisi yoğundu.
Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Abdullah Damcı, İlyas Bahar, Ömer Köse ve Murat Arık ile belediye birim müdürlerinin katıldığı kutlama programı şehir turuyla son buldu.

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Merkez
Aykut Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Merve Eczanesi
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