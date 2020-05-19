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Kütahya’da ’19 Mayıs’ çelenk sunma töreniyle kutlandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101.

Kütahya’da ’19 Mayıs’ çelenk sunma töreniyle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kütahya’da törenle kutlandı.
Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen tören Kütahya Valiliği önünde sınırlı katılımla gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bu akşam saat 19.19’da stadyum, spor salonları ve yurtlarda İstiklal Marşı okunacak.

Kütahya’da ’19 Mayıs’ çelenk sunma töreniyle kutlandı

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Kütahya Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:52
Sabah
05:36
Öğle
13:02
İkindi
16:55
Akşam
20:17
Yatsı
21:54

Kütahya Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Altun Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
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