Kütahya’da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, başta Emet ilçesi olmak üzere birçok il ve ilçelerde hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheli Emet ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı.

Emet ilçe sanayi sitesinde son dönemlerde artan hırsızlık olayları üzerine özel bir çalışma yürüten Emet Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçluları tespit ederek, İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri tespit edildi. 2 şüpheli Kütahya da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

