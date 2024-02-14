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  4. Kütahya’da 2 otomobil ’Akıllı kavşak’ta çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya’da 2 otomobil ’Akıllı kavşak’ta çarpıştı: 4 yaralı

İHA İHA
14.02.2024 15:42 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Zafertepe Mahallesindeki ’Akıllı Kavşak’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kütahya’da 2 otomobil ’Akıllı kavşak’ta çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şehir merkezinden mahalle istikametine gitmekte olan iki otomobil çarpıştı. Kazada isimleri belirtilmeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya’da 2 otomobil ’Akıllı kavşak’ta çarpıştı: 4 yaralı

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