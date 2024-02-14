Kütahya’da 2 otomobil ’Akıllı kavşak’ta çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şehir merkezinden mahalle istikametine gitmekte olan iki otomobil çarpıştı. Kazada isimleri belirtilmeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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