Kütahya’da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası kamerada

Kütahya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Mehmet Akif Ersoy Mahalesi’ne istikametine gitmekte olan otomobil, Bahçelievler Mahallesi yönüne gitmek isteyen otomobile çarptı.

Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza anı MOSEBE kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

