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Kütahya’da 2 şehit yakını ve 2 gaziye ’Devlet övünç madalyası’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.09.2020 20:27 | Son Güncelleme

Kütahya’da 2 şehit yakını ve 2 gaziye ’Devlet övünç madalyası’ takdim edildi.Şehit Polis Memuru Murat Ködük, Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Çakır ile gaziler Yıldırım Karaköse ve İbrahim Akbulut’un Devlet Övünç Madalyaları ve beratları düzenlenen törenle takdim edildi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duasıyla devam etti.Vali Ali Çelik, şehit ve gazilerin künyelerinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve beratları şehit yakınları ile gazilere takdim etti.Şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı bir ömür temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, “Her zaman yanınızda, 24 saat emrinizdeyiz.

Kütahya’da 2 şehit yakını ve 2 gaziye ’Devlet övünç madalyası’ takdim edildi.
Şehit Polis Memuru Murat Ködük, Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Çakır ile gaziler Yıldırım Karaköse ve İbrahim Akbulut’un Devlet Övünç Madalyaları ve beratları düzenlenen törenle takdim edildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duasıyla devam etti.
Vali Ali Çelik, şehit ve gazilerin künyelerinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve beratları şehit yakınları ile gazilere takdim etti.
Şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı bir ömür temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, “Her zaman yanınızda, 24 saat emrinizdeyiz. Rabbim, bizleri sizlere karşı mahcup etmesin” dedi.

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