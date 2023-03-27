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Kütahya’da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

27.03.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya’da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi Meydan Mahallesinde apart olarak faaliyet gösteren bir işyerinde hakkında arama kararı bulunan E. A. isimli şahıstan 3,61 gram bonzai maddesi ve 2 adet payp ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde E. A. isimli şahsın uyuşturucu maddeyi F. Ö. isimli şahıstan aldığı, F. Ö. isimli şahsın ise sattığı uyuşturucu maddesini K. Y. ve A. Ö. isimli şahıslardan temin ettiği tespit edildi. 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, K. Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 3 adet extacy, 3 adet sentetik ecza, 2,32 gram esrar ve 0,89 gram metamfetamin ele geçirildi.

K. Y. ve A. Ö. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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