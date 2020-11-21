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Kütahya’da 200 aileye gıda yardımı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.11.2020 21:48 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya Şubesine iade-i ziyarette bulundu.Vali Ali Çelik, İHH Kütahya Başkanı Mustafa Yenipazar, Teşkilat Başkanı Mustafa Sağdıç, Yetim Birimi Başkanı Serhan Dayanç, Dernek Müdürü Şaban Başyiğit, Mülteci Birimi Başkanı Muhammed Ziya Afifi, Genç İHH Başkanı Fuat Yaymacı, Yurt İçi Yardım Birimi Sorumlusu Ahmet Macit tarafından karşılandı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek faaliyetleri hakkında bilgiler veren İHH Kütahya Başkanı Mustafa Yenipazar, “Mazlum coğrafyalarda 42 adet su kuyusu, 200 adet katarakt ameliyatı, binin üzerinde yetim çocuğumuza sponsorluk desteği, Suriye çalışmaları kapsamın bölgeye 65 tır yardım gönderildi.

Kütahya’da 200 aileye gıda yardımı

Kütahya Valisi Ali Çelik, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya Şubesine iade-i ziyarette bulundu.
Vali Ali Çelik, İHH Kütahya Başkanı Mustafa Yenipazar, Teşkilat Başkanı Mustafa Sağdıç, Yetim Birimi Başkanı Serhan Dayanç, Dernek Müdürü Şaban Başyiğit, Mülteci Birimi Başkanı Muhammed Ziya Afifi, Genç İHH Başkanı Fuat Yaymacı, Yurt İçi Yardım Birimi Sorumlusu Ahmet Macit tarafından karşılandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek faaliyetleri hakkında bilgiler veren İHH Kütahya Başkanı Mustafa Yenipazar, “Mazlum coğrafyalarda 42 adet su kuyusu, 200 adet katarakt ameliyatı, binin üzerinde yetim çocuğumuza sponsorluk desteği, Suriye çalışmaları kapsamın bölgeye 65 tır yardım gönderildi. Kütahya’da her ay düzenli olarak 200 aileye gıda yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı, 60 yetim çocuğumuza kışlık giyecek, oyuncak ve kırtasiye yardımı yapıyoruz” dedi.
İzmir depremi ile pandemi sürecine desteklerinden dolayı İHH’ya teşekkür eden Vali Çelik, çalışmalarında başarılar diledi.

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