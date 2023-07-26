Kütahya’da 200 kınalı keklik ve tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerince alana getirilen keklikler, Kütahya Valisi Ali Çelik, DKMP 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ve DKMP Kütahya Şube Müdürlüğü personelince salındı.

Vali Çelik, gazetecilere, Eskişehir ve Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Türkmen Dağı'ndaki Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 438 bitki ve 43 yaban hayvanı türünü barındırdığını bildirdi.

Amaçlarının doğayı ve doğal yaşamı korumak olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Doğal hayatı zenginleştirmek ve yaşam alanlarını geliştirmek adına kınalı kekliklerimizi doğal yaşam alanlarına bıraktık. Bugün itibarıyla 200, toplamda da 500 keklik doğaya salınmış olacak. Milli Parklar tarafından 2006 yılından bu yana 17 bin keklik doğal yaşam alanlarına salındı. Türkmen Dağı bölgemizin ender alanlarından. Burada av yasağı bulunuyor ve bu da yaban hayvan popülasyonunun gelişmesine büyük katkı sunuyor."

Çelik, DKMP ekiplerinin doğada çeşitli nedenlerle yaralanan 499 yaban hayvanını Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle tedavi ederek doğal ortamlarına bıraktığını sözlerine ekledi.

Etkinlikte, bir süre önce kanadında travma olan ve tedavi edilen kızıl şahin de doğal yaşam alanına salındı.

