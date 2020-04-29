Kütahya’da 54 öğrenci hafız oldu

Kütahya’da Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında 54 öğrencinin hafız olduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen "Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitim İle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında merkezde 3, Tavşanlı ve Simav ilçelerinde birer okulda 308 öğrencinin eğitim aldığını açıkladı.

Açıklamada, “Hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizden 54’ü hedeflerine ulaşarak hafız olmaya hak kazandılar. 17 öğrenci Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi’nden, 19 öğrenci Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu’ndan, 1 öğrenci Akşmsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 10 öğrenci Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu’ndan ve 7 öğrenci Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu’ndan hafız olan 54 öğrencimizi tebrik eder, Kuran ışığında bir hayat dileriz. Diğer öğrenciler ise salgın hastalık tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerine devam etmektedir. Bu öğrencilerimize de çalışmalarında kolaylıklar diler, her birinin emeklerini hafızlıkla taçlandırmalarını temenni ederiz” ifadeleri yer aldı.

