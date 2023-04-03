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Kütahya’da 589 şahıs ve 298 aracın GBT sorgusu ve kontrolü yapıldı

03.04.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğünce 31 Ocak-3 Nisan 2023 tarihleri arasında 4 ayrı noktada gerçekleştirilen, "Dar bölge" asayiş uygulamasında 589 şahıs ve 298 aracın GBT sorgusu ve kontrolü gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Ocak-3 Nisan 2023 tarihleri arasında Meydan Mahallesi Musalla Mezarlığı Kavşağı, Ziraat Mahallesi Ray Sokak Üzeri, Hisar Kalesi ve Dönenler Kavşağında 4 ayrı noktada Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 589 şahıs ve 298 aracın GBT sorgusu ve kontrolü yapıldı. 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 2 şahıstan 0.83 gram bonzai olduğu değerlendiren narkotik madde ve 21 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 30 ticari araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde başkaca herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.

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