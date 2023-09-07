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Kütahya’da 8 ayda uyuşturucu operasyonlarında 68 şahıs tutuklandı

07.09.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşından bu yana 101 uyuşturucu olayında yakalanan 166 şahıstan 68’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya’da 8 ayda uyuşturucu operasyonlarında 68 şahıs tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 1 Ocak - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında il sınırları içerisinde meydana gelen 101 uyuşturucu olayıyla ilgili yakalanan 166 şahıstan 68’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 728 adet uyuşturucu kullanma suçu çerçevesinde yakalanan bin 23 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 536.11 gram esrar, 70,99 gram toz esrar, 372.85 gram reçine esrar, 260.19 gram skunk, 2 bin 875.83 gram metamfetamin, 1.20 gram likit metamfetamin, 3 bin 324.34 gram bonzai, 709.43 gram kokain,173.68 gram skunk, 4 bin 898 adet sentetik ecza, 340 adet ecstasy,10 adet hassas terazi ve 35 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

5 adet esrar elde etmek için kenevir ekme suçu çerçevesinde yakalanan 5 şahıs ifadesi akabinde serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 158) kök hint keneviri ele geçirildi.

1 Ocak - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan bilgilendirme ve şuurlandırma faaliyetleri ile ilgili olarak, 90 Narkorehber faaliyetinde 58 bin 76 kişiye bilgilendirme ve şuurlandırma yapıldı.

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