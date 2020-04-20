YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.04.2020 21:14 | Son Güncelleme

Kütahya Valiliği, 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım yapıldığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Paketi 2.

Kütahya Valiliği, 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım yapıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Paketi 2. faz ödemeleri 19 Nisan itibarıyla başladı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL yardım ödemesi yapılıyor. Ödemeler PTT görevlileri, bekçi, polis ve jandarma tarafından hak sahipleri ziyaret edilerek evlerinde teslim ediliyor. Daha önce de Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Paketi 1. fazda 3-5 Nisan tarihleri arasında 8 bin 718 haneye 8 milyon 718 bin TL destek ödemesi yapılmıştı. Böylece Kütahya’da toplam 16 bin 879 haneye 16 milyon 879 bin TL tutarında nakdi destek sağlanmış oldu” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Yüksekova’da sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor

Yüksekova’da sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sinop'ta tabancayla eşini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Sinop'ta tabancayla eşini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:09
Öğle
13:04
İkindi
16:48
Akşam
19:49
Yatsı
21:14

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Tüfek Eczanesi
Simav
Şule Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.