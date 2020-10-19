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Kütahya’da 9 okul "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi’ne seçildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ne seçilen 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürüyle toplantı gerçekleştirdi.Okullar arası başarı farkını azaltmak için atılan adımlardan birisini oluşturan projeyle ilgili MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, projeye Kütahya’dan seçilen 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürüyle toplantı gerçekleştirdi.Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İslam Aktepe’nin de katıldığı toplantıda projeyle ilgili Bakanlık tarafından bildirilen hususlar görüşüldü.

Kütahya’da 9 okul "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi’ne seçildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ne seçilen 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürüyle toplantı gerçekleştirdi.
Okullar arası başarı farkını azaltmak için atılan adımlardan birisini oluşturan projeyle ilgili MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, projeye Kütahya’dan seçilen 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürüyle toplantı gerçekleştirdi.
Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İslam Aktepe’nin de katıldığı toplantıda projeyle ilgili Bakanlık tarafından bildirilen hususlar görüşüldü. Müdür Hasan Başyiğit, projenin bir yıl süreli olacağını ifade ederek bu süre içerisinde, proje kapsamında yer alan okullara, özellikle temel becerilerde özel eğitim destek programlarından bakım onarım, kütüphane, atölye ve spor alanları gibi çok sayıda altyapı desteğine kadar çok geniş bir alanda destek sağlayacağını belirtti.

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden belirli kriterlere göre seçilen 1000 okula kapsamlı destek sağlanacak. 618 bin öğrencinin eğitim aldığı 81 ilde belirlenen 1000 okulun tamamına kütüphane kurulacak ve spor alanları oluşturulacak. Bu okullarda okuyan öğrencilere, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerde destek eğitim hizmeti sunulacak. Bu kapsamda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmet Genel Müdürlüğü bu okullara destek paketleri hazırlayacak. Proje kapsamında tüm öğrencilere ilk yardım eğitimi verilecek ve isteyenlere yüzme öğretilecek. Okulların tamamı Anadolu güzel sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri ile eşleştirilerek ortak kültür, sanat ve spor etkinlikleri yapılacak. Ayrıca proje kapsamında öğrenciler için müze ve ören yerleri ziyaretleri düzenlenecek. Bu okullarda düzenli olarak kariyer günleri etkinlikleriyle eğitim, sanayi ve endüstri, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde gelen başarılı insanlarla öğrencilerin buluşması sağlanacak.

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