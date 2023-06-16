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Kütahya’da 98 bin 465 öğrenci, 595 okulda karne heyecanı yaşadı

16.06.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 2023 eğitim-öğretim yılının sonunda, Kütahya’da, 595 okulda, 98 bin 465 öğrenci karne aldı.

Kütahya’da 98 bin 465 öğrenci, 595 okulda karne heyecanı yaşadı

Cahit Zarifoğlu İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Vali Yardımcısı Hasan Erkal, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topiz ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdiler.

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin millî ve manevî değerlerine sahip çıkan, toplumlarına hizmet eden bireyler olarak yetiştirilmesinin temel hedefleri olduğunu belirtti. Öğrencilere tatilde zamanlarını dolu dolu geçirmelerini, onların en yakın arkadaşları olan kitapları bol bol okumalarını tavsiye eden Başyiğit, "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının güvenli, sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayan öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, idari personelimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür eder; öğretmen, öğrenci ve velilerimize iyi bir tatil dönemi dilerim" dedi.

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