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  4. Kütahya’da aday öğretmenlere 12 farklı adaylık eğitimi

Kütahya’da aday öğretmenlere 12 farklı adaylık eğitimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kütahya’ya ilk atama yoluyla atanan aday öğretmenlere yönelik 12 farklı adaylık eğitimi verileceği bildirildi.İl Millî Eğitim Müdürlüğü Germiyan Toplantı Salonu’nda başlayan 60 saat süreli "Anadolu’da Çok Kültürlülük Kaynakları ve Eğitime Yansımaları" isimli seminer 11 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.İlk seminere İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak da katıldı.Müdür Hasan Başyiğit, seminerin açış konuşmasında görevlerine yeni başlamaları dolayısıyla aday öğretmenleri tebrik etti.Kütahya’nın birçok değere sahip olduğunu belirten Başyiğit, görevlerine yeni başlayan öğretmenlere Kütahya’yı tanımaları, kültürünü, tarihini öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kütahya’ya ilk atama yoluyla atanan aday öğretmenlere yönelik 12 farklı adaylık eğitimi verileceği bildirildi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Germiyan Toplantı Salonu’nda başlayan 60 saat süreli "Anadolu’da Çok Kültürlülük Kaynakları ve Eğitime Yansımaları" isimli seminer 11 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
İlk seminere İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak da katıldı.
Müdür Hasan Başyiğit, seminerin açış konuşmasında görevlerine yeni başlamaları dolayısıyla aday öğretmenleri tebrik etti.
Kütahya’nın birçok değere sahip olduğunu belirten Başyiğit, görevlerine yeni başlayan öğretmenlere Kütahya’yı tanımaları, kültürünü, tarihini öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

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İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
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Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
Tavsanli
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