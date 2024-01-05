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Kütahya’da ahşap ev yangını: 1 yaralı

05.01.2024 09:12 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyünde tek katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Kütahya’da ahşap ev yangını: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kutluhallar köyünde Ahmet Demirel’e (66) ait tek katlı ahşap binada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde tek başına kalan Ahmet Demirel yangın esnasında evden dışarı çıkarken ellerinden yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ellerinde yanıklar oluşan Demirel, ambulansla Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hisarcık ve Emet Belediyeleri ile Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldığı yangında tek katlı ahşap binada büyük hasar oluştu.

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