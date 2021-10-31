Kütahya'da aracın çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletin 78 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

Coşkun K. yönetimindeki 43 ACM 875 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 14. kilometresinde bisikletiyle giden Ahmet Çetin'e (78) çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsü Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yaşlı adamın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



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